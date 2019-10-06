TFF 1’inci Lig’de 7 hafta geride kalırken Bursaspor’da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu Yevhen Seleznov oldu. Transferi son anda gerçekleşen Ukraynalı golcü, ligdeki maçlarda oyuna sonradan dahil olmasına karşın skora verdiği katkıyla dikkat çekti. Lig ve kupada bu sezon toplamda 159 dakika süre alan Seleznov, 2 gol atıp 2 de asist gerçekleştirdi. Bu sezon yalnızca Muğlaspor’a karşı oynanan kupa maçına ilk 11’de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, böylelikle teknik direktör Yalçın Koşukavak’a da mesaj verdi.

SON HAFTALARDA SUSKUNLAR

Bursaspor’un diğer hücum oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, sezona iyi başlamalarına karşın son haftalarda suskun kaldı. İlk iki hafta asistleri, sonraki iki hafta ise golleriyle ön plana çıkan genç forvet Kubilay, son 3 maçında skora katkı veremedi. 22 yaşındaki oyuncu, ligde 585 dakika süre alırken 2 gol, 2 asist ile oynadı. Takımın hücuma dönük orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan da, ilk iki hafta gol sevinçleri yaşamasına karşın sonraki 4 lig maçında skora katkı veremedi. 22 yaşındaki oyuncu da 606 dakika süre alırken 2 gol ile oynuyor.

SÜRPRİZ GOLCÜ DİARRA

Bursa temsilcisinin bu sezon sürpriz golcüsü ise Mamadou Diarra oldu. Yeşil beyazlı forma ile ilk kez ligin 6’ncı haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahaya çıkan Senegalli stoper, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Geçtiğimiz haftasonu Altay deplasmanında ikinci kez lig maçına çıkan Diarra, burada da rakip fileleri havalandırdı ancak takımının sahadan 2-1’lik yenilgi ile ayrılmasını engelleyemedi. Muğlaspor ile oynanan kupa maçında da tam süre alan Diarra’nın skora verdiği katkı teknik heyeti memnun ediyor.

DHA