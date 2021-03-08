Son dönemde çöküşe geçen Bursaspor , Boluspor deplasmanından da çıkamadı! Mücadelenin ilk devresi golsüz sona erdi. 49. dakikada Yarenler'de, Araz Abdullayev’in ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Kassongo, ev sahibini öne geçiren isim olmayı başardı: 1-0. Ancak Timsah pes etmedi. 74'te Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol skora dengeyi getirdi: 1-1. Golden 1 dakika sonra Yeşil-Beyazlılar'da kaleci Ataberk Dadakdeniz, ceza sahası dışında Kassongo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 87'de Boluspor atağında ceza sahası yapılan ortada Kassongo, takımının 2. golünü kaydederken, ev sahibine zaferi getiren isim oldu: 2-1. Üst üste 2. galibiyetini elde eden Boluspor, 12. sıraya yükselirken, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başardı. Son 7 maçında 5. yenilgisini alan Timsah ise Play-Off hattından iyice uzaklaştı.