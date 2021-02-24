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Bursaspor'a coronavirüs şoku!

TFF 1. Lig'de Menemenspor ile 23. haftada karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maç öncesinde coronavirüs şoku yaşandı. Yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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Bursaspor'a coronavirüs şoku!

TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Menemenspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da, bu maç öncesinde rutin olarak yapılan PCR testleri sonucunda 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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