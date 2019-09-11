Bursaspor yönetiminden Başkan Erdem’e ziyaret

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak, Bursaspor’a destek olmak için her zaman elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mesut Mestan ve yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, iki başkan Bursaspor’un durumunu değerlendirdi. Bursaspor’a katkı koymaya devam edeceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bursaspor’a destek olmak için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu. Nilüfer Belediyesi’nin, Bursaspor’dan geçmiş dönemde loca alan ilk belediye olduğunu hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “Bursaspor’un bu dönem başarılı olabilmesi için biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

ERDEM’E 16 NUMARALI FORMA

Şehrin önde gelenlerinin desteğiyle birlikte Bursaspor’u layık olduğu yere taşıyacaklarını belirten Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, “Bursaspor, Bursa’da yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. 2009-2010 sezonunda, birlikteliğimizle elde ettiğimiz başarıyı tüm Türkiye’ye gösterdik. Şimdi arzu etmediğimiz bir ligdeyiz. Biz, şampiyon bir şehir ve kulübüz. Bu sene, layık olmadığımız bu misafir ligden çıkmayı arzu ediyoruz. Gerçek evimize dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Başkan Turgay Erdem de Mestan’a teşekkür ederek plaket verdi.

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