Bursaspor yine kayıplarda

TFF 1. Lig’de haftanın kapanış maçında zirveden kopmamayı hedefleyen Bursaspor, ateş hattından uzaklaşmanın peşinde olan Altınordu ile karşı karşıya geldi. Timsah, beklentinin oldukça altında bir performans sergilediği ilk 45’te rakip kaleye tek bir şut gönderebildi. İzmir ekibi ise hücum hattında yer alan Okan, Kemal ve Hüseyin önderliğinde fırsatları bir bir harcayınca devre 0-0 bitti. Ev sahibi, ikinci devrede ise etkili oyununu sürdüremedi. Aykut, Emirhan ve Burak’tan oluşan Bursaspor orta sahası ise hücumda bekleneni veremedi.

Seleznyov da yetmedi

66’da üst üste gelen değişiklikler ve Selezynov’un girişi ile Bursaspor, hücumda üretken olmaya başladı. Kalan dakikalarda ise iki takım da duran toptan gol aradı ancak başarılı olamadı. Mücadele ise başladığı gibi sona erdi. Süper Lig’i hedefleyen Bursaspor, son 6 haftada 9 puan kaybı yaşarken lider Hatay ile arasındaki fark 9 oldu. İzmir ekibinin ise iç sahadaki 2 maçlık galibiyet serisi bitti.