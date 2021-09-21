Bursaspor, yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olsun temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

2000 yılından itibaren antrenörlük yapan Bizati; MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Pendikspor, Denizlispor , Samsunspor, Trabzonspor , Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor takımlarında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi.