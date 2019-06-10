Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı

Türk futbolunda son yıllarda birçok takım, yeni stadyumuna kavuşurken Bursaspor da maçlarını yeni adıyla Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynamaya başladı. Ancak yeşil beyazlılar, 3.5 sezonluk süreçte, eski evi Bursa Atatürk Stadı'ndaki yüksek galibiyet yüzdesini yeni evine taşıyamadı.

Yeşil beyazlı ekip, 17 Ocak 2016 tarihinde oynanan Trabzonspor maçıyla birlikte kapılarını açan yeni stadyumunda 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak tarihi bir galibiyet elde ederken, sonraki süreçte yeni evinde arzuladığı grafiği yansıtamadı. Bursaspor, 3.5 sezondur maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda; Bursa Atatürk Stadı'nda oynadığı son 3.5 sezondaki maçlarına oranla hayal kırıklığı yaşayarak bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

ATATÜRK STADI'NDAKİ PERFORMANSINI ARATTI

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı. Bunların 28'ini kazanan yeşil beyazlı ekip, 21 kez rakiplerine mağlup olurken geride kalan 20 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Böylelikle Bursa temsilcisi, yeni evinde çıktığı maçların sadece yüzde 41.1'ini kazanabildi. Bu süreç içerisinde oynadığı maçlarda 93 kez rakip fileleri havalandıran yeşil beyazlı ekip, kalesinde ise 78 gol gördü.

YÜKSEK GALİBİYET ORANI

Kuruluşundan itibaren birçok tarihi ana şahitlik eden Bursa Atatürk Stadyumu'nda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan Bursaspor, eski evine ise 27 Aralık 2015'te oynanan ve 2-1 kazandığı Mersin İdman Yurdu maçıyla veda etti. Buradaki son 3.5 sezonluk sürecinde ise lig, kupa ve Avrupa olmak üzere yeşil beyazlı ekip toplam 81 maça çıktı. Bu mücadelelerin 41'inden galibiyetle ayrılan Bursaspor, 23 kez berabere kaldı ve sadece 17 mağlubiyet aldı. Bursaspor böylelikle bu süreç içerisinde yüzde 50.6'lık galibiyet oranı yakaladı. Ayrıca 147 gol atılırken, kalede ise 84 gol görüldü.

Öte yandan yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 43 bin kişilik kapasitesiyle Altay'ın maçlarını oynadığı 51 bin 285 bin kişilik kapasiteye sahip İzmir Atatürk Stadı'nın ardından Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci en büyük stadyum olacak.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)