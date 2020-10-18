Bursaspor, Vefa Temel’in sakatlığıyla sarsıldı

Bursaspor Kulübü’nden yapılan bilgilendirmede, 17 yaşındaki oyuncu Vefa Temel’in sol ön çapraz bağının koptuğu ifade edildi. Genç oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bursasporlu oyuncular da bugün ligde karşılaşacakları Balıkesirspor maçı öncesinde ısınmaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" tişörtü ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın bu yıl A Takım kadrosunda yer alan ve henüz iki maçta forma giyebilen Temel, sergilediği performanslar ile övgü toplamıştı.

Öte yandan Bursaspor’un, Balıkesirspor ile oynayacağı maçın kadrosunda Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz de sakatlıklarından dolayı yer almıyor.