Hem zirveyi hem de alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen konuk takım maçın ilk devresinde zorlandığı Antalyaspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitmişti. Ligin ikinci devresine 6 galibiyet, 2 beraberlikle giren Sarı-kırmızılılarda Belhanda ve Feghouli’nin performansında görülen artış alınan skorlara da yansıyor. Yine Onyekuru’nun skor katkısının yanı sıra yeni transfer gol kralı Diagne’nin Galatasaray formasıyla ikinci golünü atması Cimbom’un şampiyonluk ümidini diri tutuyor. Bursaspor ise düşme hattının 1 puan üzerinde haftaya giriyor. Son yıllarda yaşadığı düşme stresini bu sezon da yakından hisseden Yeşil-beyazlılar aldığı 13 beraberlikle ligin bu alanda lideri oldu. Şubat ayındaki peş peşe üç mağlubiyetin ardından Mart’ta çıktığı iki maçta 4 puan toplayan Timsah bu çıkışı devam ettirme amacında.

DEPLASMAN FOBİSİ SÜRECEK Mİ?

İç saha performansında ligin tartışmasız lideri Galatasaray deplasmanda ise sıkıntılı. Bu sezon 12 deplasmandan 5 galibiyet çıkarabilen Fatih Terim’in öğrencileri Aslantepe’deki iç saha skorerliğini de dışarıda gösteremiyor. Bu 12 karşılaşmanın sadece 5 tanesi 2.5 gol üzeri tamamlanırken Sarı-kırmızılılar 4 maçta ise skor üretemedi.

BERABERLİK REKORUNA DOĞRU!

Bursaspor ise bu sezon adeta ‘yenemiyorsan yenilme’ taktiğini uyguluyor. Aldığı 7 mağlubiyetle bu alanda ligin altıncısı olan Timsah, 13 karşılaşmada aldığı beraberlikler yüzünden haftaya 15. sırada giriyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ G.SARAY KAZANIR DİYOR!

Misli.com üyelerinin tercihleri göz önüne alındığında Galatasaray galibiyetinin ön plana çıktığını görüyoruz. Üyelerin %50’den fazlası doğrudan Sarı-kırmızılılar’ın 3 puanı alacağına güvenirken %22’lik bir kesim de karşılaşmanın 2.5 üzeri tamamlanacağı şeklinde bahiste bulunmuş durumda. Bu maça Misli.com'dan oynayıp kazanmak için hemen tıklayın

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bursaspor aldığı 13 beraberlikle bu alanda ligin lideri. (X2)

- Galatasaray deplasmanda bu sezon çıktığı 12 maçın sadece 3 tanesinde kalesini gole kapatabildi. (KG VAR)

- Galatasaray’ın son üç dış saha maçı karşılıklı gollerle tamamlandı. (KG VAR)

- Galatasaray deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor. (X2)

- Bursaspor evindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. (X2)