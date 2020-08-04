Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi kaldırmasının ardından Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, önümüzdeki sezon Süper Lig 'de mücadele etme hakkı kazanırken, en büyük tepki, TFF 1. Lig'de Play-Off oynayan ve yarı finalde elenen Bursaspor ve Akhisarspor'dan geldi. 2 kulüp de kararın yanlış olduğuna dikkat çekerken, hukuki yollara başvuracaklarını ifadr etmişti. Bugün ise her iki kulüp taraftarları sosyal medyadan TFF'ye çağrıda bulundu. `bursaakhisariçinadalet' başlığında bir araya gelen taraftarlar kısa süre içinde Türkiye gündemine girdi. Yaşanan gelişmenin ardından Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut'la görüşerek birlikte hareket etme kararı aldı. 2 takımın başkan ve yöneticileri, TFF'yle görüşerek kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzenleme yapılmasını isteyecek.

İSTANBUL (İHA)