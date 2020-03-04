Bursaspor ve Adanaspor ligin en hırçın ekipleri

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’de 25 hafta geride kaldı. Hatayspor’un liderliğinde geçilen hafta sonrası ligin en hırçın takımları olarak Adanaspor ve Bursaspor dikkat çekti.

Ligde oynadığı 25 maçta Adanaspor 8 kez, Bursaspor ise 7 kez kırmızı kartlar nedeniyle oyunu eksik tamamladı. Akhisarspor ve Boluspor ise 5’er kez eksik kaldı. Ligde şu ana dek oynadığı maçlarda Altınordu oyuncuları hiç kırmızı kart görmezken, bu anlamda ligin tek ekibi oldu. Özellikle Bursasporlu oyuncuların gördüğü kırmızı kartların büyük bölümünün ligin ikinci yarısında çıkması ise dikkat çekti. 7 kırmızı kartın 4’ü, yeşil beyazlıların oynadığı son 7 maçta çıktı. Son olarak oynanan Cesar Grup Ümraniyespor maçında da, Bursaspor’da Abdullahi Shehu gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımı eksik bırakmıştı.

Bu ekiplerin dışında ligin geride kalan bölümlerinde; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor, Balıkesirspor, İstanbulspor, Giresunspor ve Osmanlıspor 4’er kez, Keçiörengücü 3 kez, Hatayspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Menemenspor ve Eskişehirspor da 2’şer kez kırmızı kart gördü.

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