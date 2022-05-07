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Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi

Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım bugün yaptığı idmandan sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

07 Mayıs 2022, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yarın saat 16.00’da sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İHA

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