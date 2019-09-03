Bursaspor transfer yasağını kaldırdı, kadroyu tamamladı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu Igor ile 2 yıllık, 28 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak ile 2 yıllık, 32 yaşındaki orta saha Özer Hurmacı ile 2 yıllık, 34 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevgen Seleznov ile 1 yıllık ve 38 yaşındaki orta saha Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu oyuncularla birlikte Bursaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 13 oyuncuyu kattı. Yeşil beyazlı kulüpten ayrılan genç oyuncular Muhammed Şengezer ve Muhammed Emin Sarıkaya ise Başakşehir’e gitti. Bu iki oyuncu ile birlikte de Bursaspor’dan 13 oyuncu ayrılmış oldu.

Bursaspor’un yeni transferleri: Anıl Karaer, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Çağlar Şahin Akbaba, Igor Wanderson Da Silva, Mamadou Diarra, Musa Araz(kiralık), Onurcan Piri, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov

Bursaspor’dan ayrılan oyuncular: Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji, Muhammed Şengezer, Furkan Özcan, Barış Yardımcı, Hürrem Akkuş, Muhammed Emin Sarıkaya, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Santiago Vergini, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp.