Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Bursaspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi verecek. Yeşil-Beyazlı takım sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Ayrıca yeşil-beyazlı takımın yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Trabzonspor ise yakaladığı çıkışı bu maçta da devam ettirmek istiyor.

Bursaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bursaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Yusuf, Sakho

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Ibanez, Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Anthony Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor'da Onazi, Kamil Ahmet ve Novak'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bursaspor - Trabzonspor bilet fiyatları...

GOLDSIT 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1. Balkon 150 TL, VIP 2. Balkon 150 TL, Batı Alt Tribün 125 TL, Doğu Alt Tribün 60 TL, Doğu Üst Tribün 50 TL, Güney Kale Arkası 25 TL, Tofaş Tribünü 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Bursa’da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa’daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor’un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16’sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002’de de evinde 5-0 kazandı.

Mesut Bakkal ilk maçına çıkıyor

Öte yandan Samet Aybaba ile geçen hafta yollarını ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mesut Bakkal sahaya iniyor. Zorlu bir sıralamada takımın başına geçen Bakkal, iyi bir başlangıç hedefliyor. Bu karşılaşmadan alınacak 3 puanla birlikte yeşil-beyazlılar da azda olsa nefes alma peşinde. Ayrıca Bursaspor taraftarlarının da maça ilgi göstermesi ve tribünlerin büyük bir kısmını doldurması bekleniyor.







