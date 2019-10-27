Bursaspor Timsah yürüyüşüne başladı!

TFF 1.Lig’de haftanın en kritik maçlarından biri İstanbul’da oynandı. Bursaspor, Boğalar’a konuk oldu. Mücadeleye ev sahibi İstanbulspor çok iyi başlarken, 21. dakikada Diof direğe takıldı. 31’de Aykut ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Yılmaz’ın vuruşunu kaleci Çağlar Akbaba çıkardı. 39. dakikada golü Bursaspor attı. Özer Hurmacı’nın serbest vuruşunda Aykut, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İstanbulspor 10 kişi

1 dakika sonra İstanbulspor’dan Ali, Kubilay’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında daha rahat oynayan Yeşil-Beyazlılar, 50. dakikada ikiyi attı. Özer Hurmacı yine asisti yaptı, Recep Aydın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. Maç böyle bitecek derken son sözü 90+4’te İbrahim söyledi: 1-2.

Daha önce TFF tarafından 3 puanı silinmesine rağmen pes etmeyen Bursaspor, zirve ile farkı 2 puana düşürdü.