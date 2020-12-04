Bursaspor TFF 1 Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Bugün rakibimiz bizden daha iyi oyun ortaya koydu. Biz galibiyeti hak edecek oyun ortaya koymadık. Fizik olarak bizden üstündüler. Duran toplarla ilgili çalışmalarımız oldu ama 2 golü duran toptan yedik. Bu konuda eksiğimiz vardı. Daha dikkatli ve konsantre olmamız gerekiyor. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıda da istenilen oyunu oturtamadık. Çok pozisyona giremedik. Maç 2-1’e geldiğinde risk aldık. Ciddi anlamda baskı kurmaya çalıştık. Savunma noktasında sıkıntılar yaşadık. Sonucunda 3. golü yedik ve oyundan koptuk. Rakibimiz tebrik ediyorum. Çok hızlı toparlanıp Bandırmaya gideceğiz. Moral, motivasyon olarak hazırlanıp, eksiklerimizi giderip Bandırma'da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.