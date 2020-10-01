Bursaspor taraftarı takımına moral verdi

TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olna Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

Bursaspor hazırlıklarına devam ederken bu sabahki idman öncesi bir sürprizle karşılaştı. Maraton Platformu üyeleri antrenman öncesi oyuncuları ziyaret ederek moral verdi. 'Ayırmadık sizi öz kardeşimizden' pankartını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne asan yeşil beyaz sevdalıları, Teknik Direktör Mustafa Er'le uzun süre sohbet etti.

İHA