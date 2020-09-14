Bursaspor taraftarı ikiye bölündü!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk eden yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İlk 45 dakikada güzel performans ortaya koyan ve 18 yaşındaki futbolcu Ali Akman’la golü bulan Bursaspor, ikinci yarıda kimlik değiştirerek sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu durum taraftarı da ikiye böldü.

Son senelerde oldukça kötü günler yaşayan Bursaspor’da, taraftar, bunun bu sezon da tekrarlanmamasını ve transfer tahtasının bir an önce açılmasını istiyor. Ancak bunun için yeşil-beyazlı kulübün 40 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak oluşturması gerekiyor. Bir kısım taraftar da gençlere güvenilmesinden yana. Özellikle son 4 sezondur yanlış yapılan transferleri gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, bu sezon öze dönüş projesi kapsamında Vakıfköy tabanlı futbolcuları sahada görmek istiyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

BURSA (İHA)