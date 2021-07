Bursaspor, taraftar token projesi için BİTCİ Teknoloji ile anlaştı

Bodrum merkezli blockchain şirketi BİTCİ Teknoloji, dünya genelindeki 14’üncü taraftar token projesini, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Bursaspor ile hayata geçiriyor. 2009-2010 sezonunda Türkiye Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza atan Bursaspor, bugün itibarıyla ülkemizde şampiyonluk coşkusu yaşayan 6 büyük kulüpten biri konumunda.

Söz konusu iş birliği kapsamında, BİTCİ Teknoloji ve Bursaspor tarafından geliştirilecek Bursaspor Taraftar Token önümüzdeki günlerde avantajlı ön satış fiyatıyla satışa sunulacak. Yatırımcılar ve taraftarlar, Bursaspor Taraftar Token’ları Bitci.com üzerinden ellerinde bulundurdukları Bitcicoin’ler aracılığıyla alabilecek. Token satışlarıyla ilgili takvim de BİTCİ Teknoloji ve Bursaspor’un resmi hesaplarından yatırımcılar ve taraftarlarla paylaşılacak.

KAZANAN TAKIMLARIN TERCİHİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BİTCİ Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Bitci Teknoloji olarak, dünyanın farklı coğrafyalarında, çok önemli taraftar token projeleri içerisinde yer alıyoruz. Bununla birlikte, Türk sporuyla ilgili üzerimize düşen bir görev, bir sorumluluk olduğunda, Türk takımlarını ve Türk spor endüstrisini desteklemeyi her zaman en büyük öncelik olarak görüyoruz. Bugüne kadar hep bu sorumluluk bilinciyle çalıştık, bundan sonra da bu kararlı tutumu sergilemeye devam edeceğiz. Bursaspor ile hayata geçirdiğimiz bu anlaşma da bu yaklaşımımızın en büyük göstergelerinden biri. Türkiye’de her kulüp değerli fakat Bursaspor’un Süper Lig tarihinde de ayrı bir yeri var. Bugün ülkemizde şampiyonluk yaşamış altı büyük takımdan biri. Türk spor tarihine geçmiş, gücünü yediden yetmişe herkesin bildiği inanılmaz bir taraftarı var. Biz de Bitci Teknoloji olarak, takımlarına her daim sahip çıkan bu büyük taraftarın yaşadığı deneyimi, takımlarıyla olan etkileşimini mükemmelleştirecek çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Bursaspor ile yapılan görüşmelerden sonra Bursaspor Yönetimi, Bitci Teknoloji’nin Bursaspor camiası için en iyi bir seçenek olduğuna; bu anlaşmanın Bursaspor’a çok büyük katma değer yaratacağına karar verdi. Her zaman altını çizdiğimiz üzere; Türk sporunun gelişmesi ancak ve ancak, bireylerin kişisel kararlarını aşan bir yönetim anlayışı ve camiaların sesi olabilen sorumluluk sahibi yöneticilerin kulüplerimizde daha fazla görev almasıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle, Bursaspor gibi bir değere ülkemiz adına sahip çıktığı için Sayın Başkan Hayrettin Gülgüler başta olmak üzere Bursaspor’un mevcut Yönetim Kurulu’na, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Ekip Lideri Emin Adanur ise şunları söyledi: “Kulübümüzü içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazdan kurtarmaya çalışırken, karşılıklı değer oluşturan bir yaklaşımla tekliflerini sunan; ülkemizde kurulu, yerli ve milli BİTCİ Teknoloji A.Ş. ile kulübümüzün menfaatleri gözetilerek anlaşılmıştır. Ayrıca ortaya çıkan kazanç yine ülke ekonomimize katkıda bulunacaktır. Camiamıza hayırlı olsun.”