TFF 1. Lig’de Adanaspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, 31’inci hafta mücadelesinde zorlu Giresunspor deplasmanından da kayıpsız döndü. Bursa temsilcisi, ikinci yarının hemen başında Özer Hurmacı’nın golüyle sonuca giderken, 1-0’lık galibiyetle aynı zamanda yarışta da iddialı hale geldi. 7 haftalık aranın ardından üst üste iki maçını kazanan Bursaspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. İrfan Buz yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazanan Bursa ekibinde, deneyimli teknik adam ise maç sonu yaptığı açıklamada, “Önemli olan kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ÜST ÜSTE EVİNDE MAÇLARA ÇIKACAK

Kritik Giresun deplasmanının ardından ligde sadece 3 maçı kalan Bursaspor, kader randevularına çıkacak. Bu hafta, 32’nci hafta mücadelesinde evinde 4 Temmuz Cumartesi günü Altınordu’yu ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, sonraki maçını da yine evinde oynayacak ve bu kez Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Sahasındaki bu iki maçın ardından Bursaspor, lider Hatayspor deplasmanına gidecek.

SÜREKLİ ‘TEK’LEDİ

Ligin en golcü ekiplerinden biri olan Bursaspor, son maçlarında ise dilediği hücum performansını sahaya yansıtamadı. Liglere yeniden başlanmasının ardından çıktığı Keçiörengücü deplasmanında 1-0 kaybeden ve 8 maç sonra gol atamadan 90 dakikayı tamamlayan Bursa temsilcisi, Adanaspor ve Giresunspor’u ise bu kez kalesini gole kapatarak 1-0’lık skorlarla yendi. Bursa ekibi, ligdeki son 7 maçının 5’ini yalnızca bir kez rakip fileleri havalandırarak tamamlarken; son haftalarda yalnızca Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında 3 gollü galibiyet elde edebildi.

YENİLER FARKLI BİR HAVA GETİRİYOR

Bursaspor, sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başladı. Koşukavak’ın ardından yerine gelen İbrahim Üzülmez ile de yollar ayrıldı ve son olarak takımın başına İrfan Buz getirildi. Bu sezon her yeni teknik adamın ilk maçlarında takıma farklı bir hava getirdiği görülürken; Koşukavak ile Üzülmez, Bursaspor’daki ilk maçlarındaki mağlubiyetin ardından sonraki 3 maçını da kazanarak mesaj vermişti. Bu iki teknik adamdan farklı olarak İrfan Buz, Bursaspor ile ilk maçında kazanırken ikinci maçında da fire vermedi. Süper Lig için 5’te 5 iddiası olan Bursaspor’un bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise merak konusu.

DHA