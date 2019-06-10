Bursaspor, son 10 sezonda en yüksek puanla düşen takım oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda lige veda eden Bursaspor, son 10 sezonun en yüksek puanla küme düşen ekibi oldu.

Geçtiğimiz sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve son hafta galip gelmesine karşın ligden düşen üçüncü ekip olan Bursaspor, lige 37 puanla veda etti. Çıktığı 34 karşılaşmanın 7’sini kazanan, 16’sında berabere kalan ve 11 mücadeleden de mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, böylelikle ligdeki son 10 sezonluk dilim baz alındığında; en yüksek puanla küme düşen ekip oldu. Daha önce son olarak 2008/09 sezonunda Atiker Konyaspor, 38 puan toplamasına karşın lige veda eden üçüncü ekip olmuştu.

Geçtiğimiz sezon öncesindeki dönemlerde ise 16’ncı sırada lige veda ekiplerin puanları 37’nin altında kaldı. Sezonu 16’ncı basamakta tamamlayan ekipler ve puanlarına bakıldığında; 2017/18 sezonunda Osmanlıspor’un 33, 2016/17 sezonunda Çaykur Rizespor’un 36, 2015/16 sezonunda Demir Grup Sivasspor’un 31, 2014/15 sezonunda Kardemir Karabükspor’un 28, 2013/14 sezonunda Elazığspor’un 34, 2012/13 sezonunda o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 36, 2011/12 sezonunda Samsunspor’un 36, 2010/11 sezonunda Bucaspor’un 26 ve 2009/10 sezonunda Diyarbakırspor’un 27 puanla küme düştüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI