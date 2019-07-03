Bursaspor sezonu açtı

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

2019 - 2020 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan Bursaspor, bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip son bölümde yaptığı stretching hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Yalçın Koşukavak, “Burada yetenekli ve genç futbolcular var. Onların birçok değerli kulüplerde kaybolduklarını biliyoruz. En yakın örneği vermek gerekirse,Trabzonspor böyle krizler yaşamasaydı bugün Aktuş ve diğerleri yoktu. Mümkün mertebede elimizde olan futbolcuları, bu seviyede oynayacak oyuncuları, lig içerisinde kullanabileceğimiz futbolcuları burada görmemiz gerekiyor. Herkesin beklediği transferin açılmasıyla birlikte kulübün şartları doğrultusunda oyuncu transferi yapıp iddialı bir takım yaratmak bütün derdimiz ve düşüncemiz bu yönde. İnşallah ta başarırız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra yeşil beyazlılarda Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri yeni sezonun hayırlara vesile olması için antrenman öncesinde kurban kesti.

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