Bursaspor, sahasında ilk kez güldü

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, dün akşam, Balıkesirspor karşısında uzatma dakikalarında kaydettiği gollerle 3-1’lik galibiyete uzandı. Yeşil beyazlı takım böylelikle bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi daha önce evinde oynadığı maçlarda Adana Demirspor’a 3-1, Giresunspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Puanını 7’ye çıkaran Bursaspor, 5’inci haftayı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile 10’uncu basamakta tamamladı.

Önceki hafta da Tuzlaspor deplasmanında 3 gol bulan Bursaspor, ligin de en golcü ekiplerinden biri haline geldi. Ligin ikinci basamağındaki Tuzlaspor, 11 golle bu alanda zirvede bulunurken, İstanbul ekibini 10’ar golle Bursaspor ve lider İstanbulspor takip etti. Tuzlaspor karşısında olduğu gibi Balıkesirspor maçında da 15 şut atan ve bunların 7’sinde isabet sağlayan Bursa temsilcisi, bu kez savunmasıyla galibiyete ulaştı.

Ligde 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 26 Ekim Pazartesi günü ise Akhisarspor’a konuk olacak.

DHA