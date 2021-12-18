Bursaspor sahasında Bandırmaspor’u konuk ediyor

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u ağırlayacak. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Son olarak Ümraniyespor’a deplasmanda mağlup olan ve henüz teknik direktörü olmayan yeşil-beyazlı takım taraftarı önünde moral ararken, üst üste iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor galibiyeti ile Play-Off hattında kalan Bandırmaspor da zorlu deplasmandan puan almaya çalışacak.