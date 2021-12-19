Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

TFF 1’inci Lig’in 18’inci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Bursaspor ’u 1-0 yendi.

5’inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor’da Burak Süleyman’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Doğan Can Davas’ın kafa vuruşu direkten döndü.

48’inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor’un sol kanattan gelişen atağında Doğan Can Davas’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerim Avcı top ile birlikte ceza sahasına girdi. Avcı’nın sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert şut yan ağlarda kaldı.

71’inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor’un atağında ceza yayında topla buluşan Kerim Avcı’nın arka direğe yaptığı ortasında kaleci Eren Erentürk’ün kontrol edemediği topu altıpasta kontrol eden Matej Pucko plase vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

BURSASPOR: Eren Erentürk - Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 46 Reagy Baah Ofosu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 61 Tuğbey Akgün), Taha Altıkardeş, Luka Capan (Dk. 57 Mert Yılmaz), Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 77 Coristobal Andres Jorquera Torres), Massimo Bruno (Dk. 61 Batuhan Kör), İsmail Yüksek, Elton-Ofoi Acolatse

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Allyson Aires Dos Santos, Lokman Gör, Remi Jose Michel Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 84 Chukwuma Emmanuel Akabueze), Philippe Paulin Keny, Okan Alkan, Doğan Can Davas, Caner Cavlun, Matej Pucko (Dk. 72 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 72 Levent Ayçiçek)

GOL: Dk. 71 Matej Pucko (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: İsmail Yüksek (Bursaspor) - Kerim Avcı, Burak Süleyman, Remi Jose Michel Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BURSA (DHA)



