Bursaspor pas pres çalıştı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

İHA