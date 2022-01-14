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Bursaspor pas pres çalıştı

Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, pas pres çalışması yaptı.

14 Ocak 2022, Cuma 17:09 Son Güncelleme:
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Bursaspor pas pres çalıştı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

İHA

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