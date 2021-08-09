Bursaspor, Ozan Sol transferini açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bodrumspor forması giyen kanat oyuncusu Sol ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ozan Sol’a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

Ozan Sol, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de Bodrumspor formasıyla 27 maçta 30 gol atıp 5 asist yaptı. Kupada da 1 kez rakip fileleri sarsan Ozan, 2020-21 sezonunda Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu oldu.



