Bursaspor - Osmanlıspor: 3-1

Bursaspor bu galibiyetle çıkışını sürdürürken, ligdeki kazanma serisini 3 maça çıkartarak puanını 9’a yükseltti. Osmanlıspor ise ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken 4 puanda kaldı. Bursaspor’da Özer Hurmacı ve Yevhen Seleznov da oyuna sonradan dahil olarak ilk kez yeşil beyazlı formayı giydi.

3’üncü dakikada Bursaspor etkili geldi. Rakipten çalınan top sonrası hızlı atağa çıkan yeşil beyazlılarda Igor’un pası sonrası arka direkte topla buluşan çaprazdan Burak Kapacak bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak kaleci Mele iyi yer tutarak topu çeldi.

19’uncu dakikada Burak Altıparmak, pasını sağ kanattaki Shehu’ya bırakarak ceza sahası içerisine koşu yaptı. Takım arkadaşını gören Shehu da bekletmeden ortalarken, Burak’ın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

28’inci dakikada Bursaspor golü buldu. Emirhan Aydoğan’ın soldan içeriye doğru gönderdiği topa Kubilay Kanatsızkuş bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mele, sağına gelen topu çelmeyi başardı ancak hazır bekleyen Abdullahi Shehu dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1’inci dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Rakibe baskı sonrası kapılan topla hızlı atağa çıkan yeşil beyazlılarda Burak Altıparmak’ın pasına hareketlenen Burak Kapacak, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mele’den seken topu tamamlayan Kubilay Kanatsızkuş, takımının devreye rahat girmesini sağladı: 2-0.

65’inci dakikada ceza sahası yan çizgisi yakınlarında topu rakibinden kapan Okan Deniz’in pası sonrası Mertan Caner Öztürk, topla buluşurken ceza sahası dışında kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

83’üncü dakikada Osmanlıspor farkı bire indirdi. Sol kanattan Tamer Aşık’ın yaptığı ortada yakın direkte boş kalan Erdem Çetinkaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

88’inci dakikada savunmayı ekarte ederek ceza sahasına giren Eric Ayuk Mbu, sağ çaprazda zor pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak top kaleye paralel gitti.

89’uncu dakikada Osmanlıspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına atılan topla buluşan Beykan Şimşek bir anda kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Beykan’ın yerden vuruşunda ise kaleci Çağlar ayağıyla topa müdahale ederek gole geçit vermedi, devamında ise araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3’üncü dakikada Bursaspor, üçüncü golü bularak rahat bir nefes aldı. Sol kanattan yapılan ortada arka direkte Ramazan Keskin’in şık vurusu sonrası top kaleci Mele’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Bursaspor’un 3-1’lik eşitliği ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Seyfettin Ünal (xxx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx), Abdullahi Shehu (xxx), Cüneyt Köz (xx), Rüştü Hanlı (xx), Iasmin Latovlevici (xx), Aykut Akgün (xx), Burak Kapacak (xxx), Burak Altıparmak (xxx) (Dk. 80 Ramazan Keskin xx), Emirhan Aydoğan (xx), Igor Wanderson da Silva (xx) (Dk. 70 Özer Hurmacı x), Kubilay Kanatsızkuş (xxx) (Dk. 87 Yevhen Seleznov ?)

OSMANLISPOR: Santiago Andres Mele Castanero (x), Oğuz Yıldırım (x), Mehmet Yiğit x), Atakan Rıdvan Çankaya (x), Ali Eren İyican (x), Jovan Blagojevic (x) (Dk. 46 Barış Zeren x), Hasan Kılıç (xx), Eric Ayuk Mbu (xx), Beykan Şimşek (x), Okan Deniz (x) (Dk. 79 Erdem Çetinkaya x), Mertan Caner Öztürk (x) (Dk. 67 Tamer Aşık x)

GOLLER: Dk. 28 Abdullahi Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor) - Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Iasmin Latovlavici (Bursaspor) - Eric Ayuk Mbu, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)