Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1’inci Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor , sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

3’üncü dakikada Hasan Ayaroğlu’nun sol kanattan pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Elton–Ofoi Acolatse’nin ceza sahasına yerden ortaladığı topu önünde bulan Tim Matavz’ın şutu Manisa Futbol Kulübü defansına çarparak kornere gitti.

29’uncu dakikada Bursaspor’un ani gelişen atağında ceza sahası önünde rakibini geçerek ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tim Matavz’ın vuruşu üstten auta gitti.

45’inci dakikada Bursaspor’un atağında rakip ceza sahasının sol çaprazından sert ve düzgün bir vuruş yapan Elton-Ofoi Acolatse’nin şutu direkten döndü.

52’nci dakikada İsmail Yüksek’in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Elton-Ofoi Acolatse, topla birlikte ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden ortasında topla bulıuşan Massimo Bruno’nun kale önüne çevirdiği topa kaleye paralel bir şekilde ilerledi. Rakip defansın ve kaleci Muhammed Birkan Tetik’in müdahale edemediği topla buluşan Namık Alaskarov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78’inci dakika Manisa Futbol Kulübü’nün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Serge William Tabekou Ouambe penaltı noktasına yakın noktadan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Direnç Tonusluğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran, Berkan Çetin

BURSASPOR: Erhan Erentürk – Namık Alaskarov(Dk. 86 Vefa Temel), Hasan Ayaroğlu, Tim Matavz(Dk. 86 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak(Dk. 86 Tuğbey Akgün), Massimo Bruno(Dk. 78 Luka Capan), İsmail Yüksek, Elton – Ofoi Acolatse

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan Tetik – Kubilay Aktaş(Dk. 59 Andre Alexandre Carreira De Sousa), Marvin Ladji Gakpa, Hakan Barış, Anıl koç, Sadi Karaduman, Loıck Landre, Demba Diallo(Dk. 82 Ahmet Kesim), Mehmet Yılmaz(Dk. 59 Veli Çetin), Erhan Kara(Dk. 59 Serge William Tabekou Ouambe), Okan Eken

GOLLER: Dk.52 Namık Alaskarov (Bursaspor) - Dk.78 Serge William Tabekou Ouambe (Manisa Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Elton – Ofoi Acolatse, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor) – Erhan Kara, Okan Eken (Manisa Futbol Kulübü)