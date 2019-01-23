Bursaspor maçların son bölümlerinde hayat buluyor

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayan Bursaspor, son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 1 puan çıkarırken, bu sezonun genelinde de oyunun son bölümlerinde attığı gollerle puanları hanesine yazdırdı. Geride kalan 18 maçta 18 kez gol sevinci yaşayan Samet Aybaba’nın öğrencilerinin en fazla rakip fileleri havalandırdığı zaman dilimleri ise ilk ve ikinci yarının son 15 dakikası oldu. Yeşil beyazlılar bu iki zaman diliminde toplamda 10 gol buldu.

PES ETMEDİ

Bursaspor’un ligde attığı 18 golün 5’i ilk yarının son çeyrek diliminde, 5’i de karşılaşmaların son çeyrek zaman diliminde geldi. Böylelikle yeşil beyazlılar, oyunun son bölümlerinde kondisyonuyla birlikte ayakta kalmayı başardı. Samet Aybaba’nın öğrencileri, lig maçlarının son 15 dakikasında bulduğu gollerle de 6 puanı hanesine yazdırdı.

6 PUAN GELDİ

Ligin 4’üncü haftasında Bursa’daki Beşiktaş maçında 85’te Sakho golü atarken maç 1-1 sona erdi. 11’inci haftadaki Trabzonspor deplasmanında ise sahneye bu kez Lima çıkarken, 87’de attığı golle skoru 1-1 yaptı ve Bursaspor bir kez daha sahadan puanla ayrıldı. 13’üncü haftada ise Akhisarspor deplasmanında maç 2-2 devam ederken önce 85’te Latovlevici takımını öne geçirdi, ardından 90’da Ramazan Keskin skoru belirledi ve karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı. Son olarak da Fenerbahçe maçında Aytaç Kara attığı golle takımına puanı getiren isim oldu.

Bursaspor’un gol dakikaları şöyle;

0-15: 1

16-30: 4

31-45: 5

46-60: 1

61-75: 2

76-90: 5

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



