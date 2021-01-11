Bursaspor kupada Antalyaspor’u konuk ediyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın oynanacak olan maç saat 15.45’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetencek. Kol’un yardımcılığını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak.

Tek maç eliminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı karşılaşma sonrasında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Bursaspor, son 6 resmi maçında, 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Antalyaspor da son 2 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

İHA