Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – BURSASPOR Kulübü, Kurban Bayramı vesilesiyle et dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bursaspor Kulübü’nde 2. Başkan Emin Adanur, Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyacı olan insanlara yönelik et dağıtımı gerçekleştireceklerini ifade etti. Kulübün bu hareketi, tüm kesimler tarafından takdir ile karşılanırken, Adanur et dağıtımının yarın saat 11.00’de Özlüce Tesisleri’nden başlayacağını, Kurban eti dağıtımı için gönüllü olanların ise kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşmalarını söyledi. Adanur ayrıca, kendisinin de yarın tesislerde olacağını ifade etti.

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