Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

5 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul sonrasında Bursaspor Kulübü'nde yönetimin görev dağılımı yapıldı.

Yönetim Kurulunun görev dağılımının transfer tahtasının açılmasının ardından yapılacağı kamuoyuna daha önce bildirilmişti. Bursaspor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"5 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan Bursaspor Yönetim Kurulumuzda, resmi kurumlarla ve kulübün işleyişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev dağılımı yapılması gereği doğmuştur. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Başkan: Hayrettin Gülgüler

2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu: Emin Adanur

Genel Sekreter: Fehim Ferik

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Uçar

İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Serhat Akgün

Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Gürler

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yalçın Cambaz

Reklam/Pazarlama ve Bursastore’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Metin Mustafaoğlu

Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Rahmi Maral

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Semih Hüroğlu

Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emrah Kılıç

Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı: Tamer İşler

Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Batu İlker Demirtaş

STK ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Yasin Tünbek, Ali Ağır, Alper Akar, Mustafa Ermiş, Ömer Furkan Durmaz, Şevket Kaydı."

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