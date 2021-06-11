Bursaspor Kulübü, Limak Uludağ Elektrik ile anlaştı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü, Limak Uludağ Elektrik şirketine olan borç için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Kulübümüzün Limak Uludağ Elektrik şirketine olan 3.649.047,91 TL’lik mevcut borcunun, yapılan görüşmelerin ardından 2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İlk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ali Erman Aytaç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.