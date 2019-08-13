Bursaspor Kulübü bayramlaştı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşmaya Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Kurulu, Disiplin Kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Burada konuşan Başkan Mesut Mestan, "İslam alemi için çok önemli olan bu mübarek günde sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kurban Bayramı'nın Bursa’ya, Türkiye’ye ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise "Öncelikle buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkesin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğin yaşatılması adına çok önemli günler, umarım Kurban Bayramı da şehrimize ve ülkemize hayır getirir, iyilikler getirir" ifadelerini kullandı. Bayramlaşma töreninde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

(FOTOĞRAFLI)