Bursaspor kazanamadı, Fatih Tekke gitti

1. Lig’in 6. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı. Samsun zaferinden sonra dirilen Timsah, Tuzla’da umduğunu bulamadı. 33. dakikada İsmail’in atılmasıyla ev sahibi 10 kişi kaldı. Yeşil-Beyazlılar, maç boyunca golü bulmak için yüklendi, ancak kilidi açamadı. 55. dakikada Bruno’nun da penaltı kaçırması Bursaspor’da moralleri iyice bozdu.

Bu sonuçla ikinci beraberliğini yaşayan Tuzlaspor, puanını 11’e çıkardı. İkinci kez berabere kalan Bursaspor ise puanını 5’e yükseltti. Maçın ardından yönetim Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı aldı. Mustafa Er’den sonra Tekke’nin de görevine son verildi.