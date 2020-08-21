Bursaspor, kamp çalışmaları için Afyon’a hareket edecek

Bursaspor, Afyon kampı süresince 4 hazırlık maçı oynayacak. Bursaspor; MKE Ankaragücü, Göztepe ve Ekol Göz Menemenspor'un yer alacağı 26-29 Ağustos Zafer Kupası'na katılacak. Buradaki ilk maçına Bursaspor, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Ekol Göz Menemenspor karşısında çıkacak.

Afyon Kocatepe Stadyumu'ndaki maçlarda 28 Ağustos Cuma günü 18.00'de üçüncülük, 29 Ağustos Cumartesi günü aynı saatte final maçı yapılacak.

Bursaspor, bunun yanı sıra 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de Altay ile Afyon Kocatepe Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bursaspor en az bir hazırlık maçı daha oynayacak.