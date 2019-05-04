Bursaspor kafilesine yoğun güvenlik önlemi! Şehir karıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, ateş hattından kurtulamadı. Yeşil beyazlılar takımlarına Erzurum'da yoğun tepki gösterirken, Bursaspor kafilesi havayoluyla Yenişehir Havalimanı'na geldi.

Yeşil beyazlı kafile için emniyet ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda polis ve jandarma ekipleri havalimanı çıkışlarını kontrol altına alırken, taraftarların iç hatlar terminali çıkışına gelmesine izin verilmedi. Yeşil beyazlı kafile daha sonra takım otobüsü yerine sivil bir otobüsle tesislere doğru yola çıktı.

DHA