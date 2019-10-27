Bursaspor İstanbul takımlarına karşı galibiyeti hatırladı

Yeşil-beyazlılar, dün deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Sezon başından bu yana pek çok sıkıntıyla karşılaşan timsah, galibiyet serisini 2 maça çıkarttı. Yaptığı kurtarışlar ve kurtardığı penaltı ile maça damga vuran futbolcuların başında gelen kaleci Çağlar Şahin Akbaba, galibiyette önemli rol oynadı. Yeşil-beyazlılar, Wellington'un kendi kalesine ve Recep Aydın'ın golleriyle sonuca gitti. Ayrıca dünkü müsabakada sarı kart gören Selçuk Şahin ise, cezalı duruma düştü. Özer Hurmacı ise, geldiğinden bu yana en etkili futbolunu ortaya koyarak, 2 golün de hazırlayıcısı oldu.

27 maç aradan sonra gelen 3 puan

Öte yandan yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanlarında kazanamama geleneğini bu maçta sona erdirdi. En son 25 Eylül 2016'da oynanan maçta Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bursa temsilcisi, bu mücadelenin ardından İstanbul'da çıktığı 27 maçı ise kazanamadı. 18 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan timsah, galibiyet hasretini İstanbulspor maçıyla sonlandırdı.

İHA