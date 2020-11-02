Bursaspor ile Karşıyaka yıllar sonra karşılaşacak

Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor ile Karşıyaka mücadele edecek. İki takımın rekabeti tam 10 yıl sonra tekrarlanacak. Son olarak 2010 yılında yine Türkiye Kupası maçında kozlarını paylaşan iki ekipten gülen taraf Bursaspor olmuştu. Yeşil beyazlılar maçı 2-0 kazanırken, İzmir ekibi karşısında son 8 maçtan da galip ayrılan takım olmuştu. Bursaspor son yenilgisini 1993 yılında, bugünkü adıyla Süper Lig ’de almıştı. Karşıyaka, Bursa’daki maçı 1-0 kazanmıştı. Genel tabloya bakıldığında ise Bursaspor’un büyük üstünlüğü görünüyor. Yeşil beyazlı takım, Karşıyaka ile oynadığı 30 maçın, 18’ini kazanırken, sadece 5’ini kaybetti. 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İHA