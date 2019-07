Bursaspor İdari Menajeri Altuğ Günaydın, istifa etti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR Kulübü'nde istifa şoku yaşandı. İdari Menajer Altuğ Günaydın istifasını duyururken, "Bursaspor Kulübü Derneği’nin tüzel kişiliği dışında hiçbir beşerin adamı olmadım. Adımın ve Bursaspor’un adının çirkin ve çarpık ilişkilerle aynı cümlelerde geçmemesi için azami bir dikkat ortaya koydum." dedi.

Bursaspor Kulübü İdari Menajeri Altuğ Günaydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte istifasını duyuran Günaydın, şu ifadelere yer verdi:

"2013 yılında 22 yaşında Bursaspor Kulübü’nün kapısından girdim. Bugüne kadar olan 6 yıllık dönem içinde bir çok farklı şeye tanık oldum. Çok değerli insanlar da tanıdım, arada Bursaspor’un çıkarı olmasa asla aynı masada oturmayacağım insanlar da; her gün yanımda olan da oldu, yalnızca iyi günde arayanlar da; yapmaya çalıştıklarımı, uğraşlarımı takdir edenler de oldu, ‘Ama sen Bursalı değilsin’ diyenler de; bir galibiyet sonrasında takım otobüsünün Yalova’da toplanan insan selini geçemeyip tesise bir türlü ulaşamadığını da gördüm, bir mağlubiyet sonrası tesise ulaşamadığını da; kaybederken alkışlandığımız da oldu, kazanırken yuhalandığımız da. Bursaspor Kulübü bünyesinde geçirdiğim iyisiyle kötüsüyle her saniyeyi, yaradandan bir hediye addederim. Hayata dair yaşanabilecek her türlü ruh halini, inişleri ve çıkışları Bursa’da yaşarken gördüm, öğrendim. Tüm bunlar yaşanırken yalnız ve yalnızca Bursaspor'a hizmet etmeye ve onun çıkarlarını savunmaya özen gösterdim. Görevde olduğum dönemde kendi adımın ve Bursaspor’un adının çirkin ve çarpık ilişkilerle aynı cümlelerde geçmemesi için azami bir dikkat ortaya koydum. İşimin bir gereği olarak insanlarla yakın çalıştım ama Bursaspor Kulübü Derneği’nin tüzel kişiliği dışında hiçbir beşerin adamı olmadım."

"KİMSEDEN HELALLİK İSTEMİYORUM"

"Şehrin takımına aşık olmanın ne demek olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak hepinizi selamlıyorum. Bursaspor hak ettiği yere elbet dönecektir. Bu da ancak ve ancak bu işe tüm varlığını adayacak, tüm olumsuzluklarla savaşmaya çalışırken aklen, kalben ve de ruhen yorgunluklar biriktirmemiş kişilerle mümkün olacaktır. Ben tüm yaşadıklarımdan sonra artık kendimi bu kategoride değerlendirmiyorum. Dolayısıyla bugün itibariyle tamamen kendi tasarrufumla Bursaspor Kulübü ile olan iş ilişkimi tek taraflı olarak sonlandırıyorum. Hüzünlüyüm, vicdanım temizdir. Kimseden helallik istemiyorum, varsa benim hakkım helal olsun."

