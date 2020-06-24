Bursaspor hocasını arıyor

İbrahim Üzülmez’le yollarını ayıran Bursaspor’da teknik direktör arayışları devam ediyor. Önceki gün Metin Diyadin’le el sıkışan Yeşil-Beyazlılar’da bu anlaşma bozuldu. Bir gece kentte kalan Diyadin ve ekibi son anda oluşan anlaşmazlıktan ötürü şehirden ayrıldı. Arayışlarını sürdüren 4 aday var. Daha önce de takımı çalıştıran İrfan Buz’la masaya oturacak olan Bursa’da Yücel İldiz ve İsmail Ertekin de adaylar arasında. Gündeme gelen son isim, dün Karagümrük’ten ayrılan, Süper Lig şampiyonluğunda kaptan olan Ömer Erdoğan. Adaylarla bizzat görüşecek olan başkan Mesut Mestan’ın ardından yönetim kurulu ile bir toplantı yaptıktan sonra bu konudaki net kararını verecek.