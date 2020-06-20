Bursaspor hedefe kilitlendi

Koronavirüs nedeniyle verilen ara öncesinde son 6 maçta yalnızca 1 kez sahadan galip ayrılan Bursaspor, şimdi ise lige bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. 3. sıraya kadar gerileyen Yeşil- Beyazlılar, bugün Keçiörengücü ile çok kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Bu anlamda tüm camia hedefe kilitlenirken, başkan Mesut Mestan da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarın kendilerine destek vermesi gerektiğini söyleyen Mestan, şunları söyledi: “Aranın ardından ilk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motivasyon kazandıracaktır.”

‘Artık çok yakınız’

“Bütün takım bu maçı almak için canla başla mücadele edecek. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız. Bu maçları kayıpsız geçip, hak ettiğimiz Süper Lig’e yükseleceğiz. Yeter ki taraftarımız, desteğini bizden esirgemesin.”