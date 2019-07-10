Bursaspor hazırlıklarına altyapıdan çıkardığı gençlerle başladı

Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek Bursaspor’un kadrosunda büyük revizyon yaşanıyor. Son olarak Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk’un gitmesiyle yolların ayrıldığı oyuncu sayısı 14’e yükselirken, yeşil-beyazlı ekip sezon başı kamp kadrosunu ise genç ve altyapıdan gelen futbolculardan oluşturdu. 30 oyuncu ile çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursapor’da, futbolcuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki oyuncuların 23’ünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor.

SADECE 3 YABANCI

Bursaspor’un mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı yer alıyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici ile Nijerya Milli Takımı’nda mücadele veren Abdullahi Shehu’nun dışında, 19 yaşındaki Makedon Jani Atanasov kamp kadrosunda bulunuyor. Ancak bu isimlerden yalnızca Atanasov, takımla birlikte geçen haftadan beri antrenmanlara katılıyor. Ayrıca Latovlevici ve Shehu’nun bir başka özelliği ise mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncular olmaları. Bu futbolculardan Latovlevici 33, Shehu ise 26 yaşında.

23 ALTYAPI OYUNCUSU

Bursaspor Kulübü’nde altyapı eğitimi alan 23 oyuncu arasında en genci 15 yaşındaki Kerem Kök, en büyüğü ise 23 yaşındaki İsmail Can Çavuşluk. Altyapıdan gelen diğer isimler ise şöyle:

Eren Güler (16), Ömer Turan Görgüç (16), Tuğbey Akgün (16), Ali Akman (17), Muhammed Emin Sarıkaya (17), Tolga Çakıcı (18), Deniz Aydın (18), Yağız Efe Öztaş (18), Burak Kapacak (19), İsmail Çokçalış (19), Ataberk Dadakdeniz (19), Çağatay Yılmaz (19), Batuhan Kör (19), Ahmet Furkan Özcan (20), Ramazan Keskin (20), Kubilay Kanatsızkuş (22), Sedat Dursun (22), Emirhan Aydoğan (22), Muhammed Şengezer (22), Furkan Emre Ünver (22), Rüştü Hanlı (22).

SELÇUK ERDOĞAN: ALTYAPI GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZUNA SAHİP

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç oyunculara büyük önem verdiklerini kaydetti. Daha önce de antrenörlük döneminde genç oyuncularla birlikte çalışarak gelişimlerine katkıda bulunan 29 yaşındaki Erdoğan, "Oyuncularımızla ilgili geniş bilgiye sahibiz. Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile birlikte gelişimleri üzerine koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Sezon başındaki hazırlıklarda da genç oyuncularımızın süreçlerini yakından takip ediyoruz. Altyapı açısından zengin ve geniş bir oyuncu havuzuna sahip Bursaspor’da önümüzdeki dönemlerde birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırmayı planlıyoruz" dedi.