Bursaspor hazırlık maçında Al Tai FC ile 0-0 berabere kaldı

Bursaspor ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Tai FC ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım, Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya üç tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez ve Hasan Ayaroğlu’nun yer aldığı 11’le çıktı. Rakip takımın fiziki yapısının dikkat çektiği maçta sertlik ön plandaydı. Pozisyon üretmek de güçlük çeken Bursaspor, defans hattında ciddi hatalar yaptı. Enver Cenk Şahin bir pozisyonda rakibine dirsek atınca hakem oyuncunun değiştirilmesini için Teknik Direktör Tahsin Tam’a uyarıda bulundu. Uyarıyı dikkate alan Tam, Enver’in yerine Mustafa Genç’i oyuna dahil etti.

Eren Güler gole çok yaklaştı

İlk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlanan maçın ikinci devresinde de benzer bir oyun anlayışı ile sahada olan Bursaspor, beklentileri veremese de zayıf bir oyun ortaya koymadı. Özellikle 86. dakikada Eren Güler’le mutlaka gol pozisyonuna giren Bursaspor, direğe takıldı. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

BURSA (İHA)