Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu’nun bugün yaptığı basın toplantısında Mustafa Er ile ilgili yaptığı açıklamaya genç teknik adamdan yanıt geldi. Deniz Kolgu, Mustafa Er'e teklif götürdüklerini ancak genç teknik adamın dinlenmek istediğini belirtmişti. Bursaspor’un eski teknik adamı Mustafa Er ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bursaspor’un durumuna olan üzüntüsünü cümlelerle ifade edebilmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:

'Bu haksız yaklaşımlar üzüntü vermektedir'

"Bir dönem daha dinleneceğim yönünde kamuoyu ile paylaşılan beyanat gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle bu konuyu bilgilerinize arz ederim. Geçmişte bildiğiniz üzere ve sonraki süreçte Bursaspor'un huzuru ve başarısı için bilinçli olarak sessiz kalmama rağmen tarafıma defaatle yapılmaya devam eden tüm bu haksız yaklaşımlar üzüntü vermektedir. Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum.''

'Şartları çok açık bir şekilde ilettim'

''Deniz Kolgu ve öncesinde mevcut yapıyla olan görüşmemde kendi adıma değil Bursaspor için ivedi olan şartları çok açık bir şekilde ilettim. Ancak bu noktada sağlıklı ve huzurlu bir ilişki için gereken bakış açısı birlikteliğinin; ısrarla istediğim şartlarla olmayacağını, tarafıma yapılmayan geri dönüşler ve benim beyanatımmış gibi yansıtılan cümlelerle yine basından öğrendim. Bursaspor’un bu durumuna olan üzüntümü cümlelerle ifade edebilmem imkansız. Ancak şuna inanın ki Bursaspor hak ettiği yere er ya da geç muhakkak gelecektir. Saygılarımla"





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