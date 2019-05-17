Bursaspor - Göztepe maçı kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Bursaspor - Göztepe maçının biletlerinin tükendiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bilet satış programı açıklandıktan kısa süre sonra tüm biletleri tüketen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulumuz taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine boş localarımızda olan koltukların satışına karar vermiş olup, 18.05.2019 Cumartesi günü (yarın) saat 11.00 - 18.00 arası Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden 250 TL karşılığında loca koltuğu satın alabilirler."