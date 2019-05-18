Bursaspor - Göztepe maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalmayı yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Göztepe'nin iki golü VAR nedeniyle iptal edilirken Deniz Kadah, bir de penaltı kaçırdı. İki takımın da ligde kalma umutları son haftaya kaldı.

Maçtan dakikalar:

Mücadele ev sahibinin vuruşu ile başladı.

1. dakikada sağ çaprazdan son çizgiye inen Lima'nın sert şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

7. dakikada çok adamla gelişen Bursaspor atağında Latovlevici soldan ortaladı, Göztepe savunmasından seken topa Aytaç ceza alanı ön çizgisinden vurdu. Üstten aut...

11.dakikada Göztepe taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa kafayı vuran Alpaslan, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

18. dakikada Bursaspor atağında Shehu sağ kanattan son çizgiye doğru ilerledi ve arka direğe doğru etkili bir orta yaptı. Umut Nayir'in kafa vuruşunda Beto müthiş bir reaksiyonla topu kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Chedjou kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Maçta ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

37. dakikada ani gelişen Göztepe atağında üç kişinin arasından ilerlemek isteyen Jerome, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yeşil-beyazlı oyuncu bu müdahale sonrası sarı kart gördü. Bursaspor kaptanı Ertuğrul, gördüğü sarı kartla son hafta oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

40. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Jerome ön direkte kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.

44. dakikada Lima'nın derinlemesine pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Onur'un çaprazdan şutunda Titi'ye çarpan top kornere çıktı.

İlk yarı sona erdi.

Bursaspor'da Onur Atasayar yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

46. dakikada sol kanatta topu kapan Yusuf Erdoğan hızla ileri çıktı, ortasında kale önündeki Umut'tan önce kaleci Beto çıktı ve topu aldı.

50. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Jerome ceza alanına girer girmez Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

52.dakikada Göztepe, Deniz Kadah ile penaltı atışından yararlanamadı. Okan Kocuk, sağ altından müthiş çıkardı!

50. dakikada penaltıya sebebiyet veren Aurelien Chedjou da Ertuğrul Ersoy gibi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta iki stoperinden yoksun olacak.

62. dakikada rakip yarı alandaki etkili paslaşmalar sonrası Tunay Torun uzak mesafeden şutunu çekti, seken top kaleci Beto'da kaldı.

72. dakikada orta alanda topu kapan Göztepe'de Alpaslan, derinlemesine pasla takımını kontra atağa çıkardı. Sağ kanattan ceza alanına sokulan Serdar'ın arka tarafa çıkardığı topu Halil Akbunar tamamladı: 0-1. hakem Mete Kalkavan VAR kararının ardından golü iptal etti ve maçta hala skor 0-0!

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bursaspor - Göztepe 11'ler

Bursaspor: Okan, Shehu, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Lima, Umut Nayir

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome.







