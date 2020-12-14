Bursaspor, Göztepe deplasmanında turu geçmek istiyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın akşam Göztepe deplasmanında tur arayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek. Malok’un yardımcığını Aleks Taşçıoğlu ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçın kazananı bir üst tura adını yazdıracak. İki takım en son 19 Mayıs 2019’da Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Bursaspor ile Göztepe bugüne kadar lig ve kupa maçları dahil olmak üzere 44 resmi maçta birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerin 16’sında gülen taraf Bursaspor olurken, 14 karşılaşmayı Göztepe kazandı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, bu sezon Türkiye Kupası’nda, Karşıyaka ve 1922 Konyaspor’u, Göztepe ise Kırklarelispor’u eleyerek adını 5. tura yazdırdı.

İHA