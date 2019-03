Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig’de 25. haftayı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisinde, 49 puanla ikinci sırada tamamlarken, Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Peki, Bursaspor - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İLK 11'LER:

Bursaspor'un 11'i: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasmanda puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı, 4’ünde mağlup oldu. Galatasaray, deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybetti.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51’ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 174 golüne, yeşil-beyazlılar 83 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maç 1-1 tamamlandı.

Bursaspor 13 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 13 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0’lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

Bursa’da ev sahibi üstün

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-15 üstünlük sağladı. Bursa’da yapılan 18 lig karşılaşması beraberlikle sonuçlandı, deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray’ın 57 golüne karşılık, Bursaspor 48 gol attı. Geçen sezon Bursa’da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında sahasında 6-0’lık skorlarla aldı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa’da yapılan karşılaşmada 5-0’lık skorla elde etti.